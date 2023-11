Reklama

Paulina Sykut w rozmowie z Party.pl opowiedziała o przyjaźni z Anną Lewandowską. O tym, że gwiazda Polsatu doskonale zna się z trenerką dowiedzieliśmy się pod koniec 2016 roku. Paulina Sykut zdradziła wówczas, że od dwóch lat należy do Healthy Teamu Anny Lewandowskiej. Ostatnio młode mamy spotkały się na jednej z oficjalnych imprez i to właśnie tam postanowiliśmy zapytać Paulinę Sykut o jej relacje z żoną Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że pogodynka może liczyć na pomoc Ani w pewnej bardzo ważnej kwestii... Posłuchajcie, co na otwarciu butiku marki Zaquad zdradziła nam Paulina Sykut!

