Paulina Sykut to z pewnością jedna z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Zawsze uśmiechnięta, miła i piękna. Już nie raz zachwycała swoim olśniewającym wyglądem na imprezach, gdzie najczęściej dumnie prezentowała swój płaski brzuch. A już jutro dziennikarka poprowadzi wielkiego Sylwestra w Gdyni, emitowanego w telewizji Polsat. Zobacz: W tych kreacjach Sykut poprowadzi Sylwestra. Więcej odsłaniają niż zasłaniają

Pogodynka widzom jawi się jako oaza spokoju, która z wdziękiem potrafi wybrnąć ze wszystkich sytuacji. Gwiazda zdradza jednak, że nie jest do końca właśnie taka jak na wizji i że potrafi pokazać pazurki. Podkreśla też, że nie jest typem tzw. słodziaka, który jest miły dla wszystkich, a czasem nawet zdarza jej się przeklinać. Sykut w pracy jest bardzo konkretna, co przyznała w ostatnim wywiadzie dla Party:

Nie jestem typem słodziaka, który ciągle mówi do innych "kotku", "kochanie". (...) Brzmi to bardzo brzydko w ustach filigranowej kobietki, ale tak, przeklinam. W pracy jestem bardzo konkretna i trzymam nerwy na wodzy.

Od tej strony dziennikarki nie znaliśmy.

