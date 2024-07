Paulina Sykut i jej mąż Piotr Jeżyna mecz Polska-Armenia oglądali z trybun Stadionu Narodowego. Okazuje się, że wyjście na mecz było całkowicie prywatne i... było częścią prezentu urodzinowego od Pauliny Sykut dla jej męża. Małżonkowie świetnie bawili się, oglądać emocjonujące, lecz zwycięskie dla naszej drużyny spotkanie. A który zawodnik był najlepszy według dziennikarki? Polecamy: Toksyczne małżeństwo: TEST - sprawdź czy cię dotyczy

Będę tendencyjna - zdecydowanie Robert Lewandowski. Ja bardzo go podziwiam. Jego talent, to jak zdobywa gole dla naszej drużyny. To, jaki jest, jego postawę sportową - powiedziała Paulina Sykut w wywiadzie dla Party.pl.