Internauta zarzuca Paulinie Sykut-Jeżynie operacje plastyczne! "Parę operacji plastycznych i zabiegów z botoksem".  Gwiazda odpowiedziała!

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Gwiazda Polsatu słynie też z naturalnego wyglądu i do tej pory nikt nie zarzucał prezenterce, że zdecydowała się poprawiać swoją urodę. Aż do teraz! Jak zareagowała Paulina Sykut na komentarz dotyczący botoksu i operacji plastycznych, który pojawił się pod jej ostatnim zdjęciem? To trzeba przeczytać!

Internauta zarzuca Paulinie Sykut-Jeżynie operacje plastyczne! Jak zareagowała prezenterka?

Paulina Sykut od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych swoje dawne zdjęcia. Jak wiadomo pogodynka miała wtedy długie czarne włosy. Tę fryzurę nosiła wyjątkowo długo i dopiero niedawno zdecydowała się na dużą zmianę i została blondynką. Pod ostatnim zdjęcie sprzed 15 lat napisała:

Ja, Paulina z pogody , prawie 15 lat temu:) ☀️ Tak naprawdę niewiele się zmieniło :) Bardzo mnie dzisiaj wspieracie❤️

Okazuje się, że jeden z obserwatorów dziennikarki nie do końca zgadza się z jej stwierdzeniem, że "niewiele się zmieniło" i zasugerował, że ten czas dzieli "parę operacji plastycznych i zabiegów botoksem":

Nie, nie wiele...parę operacji plastycznych..zabiegów z botoksem😂 - napisał jeden z Internautów.

Paulina Sykut-Jeżyna szybko zareagowała na ten komentarz i szczerze wyznała, że jest bezpodstawny, a zdjęcia jest sprzed 15 lat, obecnie ma 40 lat i nadal stawia na naturalny wygląd:

Bezpodstawne i nieeleganckie👏 (...) na zdjęciu mam 25 lat, teraz 40:) sama natura😘

W obronie prezenterki stanęły jej fanki, które doceniają, że stawia na naturalny wygląd i uważają, że w jaśniejszych włosach wygląda nawet młodziej niż na zdjęciu sprzed lat!

Teraz jesteś piękniejsza i szczuplejsza 😍 Nic się Pani nie zmieniła, nadal piękna uroda i profesjonalizm❤️❤️❤️❤️

Sami spójrzcie na wymianę zdań pod zdjęciem Pauliny Sykut, na którym pokazała, jak wyglądała kiedy zaczynała karierę pogodynki!

Zobacz także: Paulina Sykut wybrała imię dla drugiego dziecka! Jest piękne i tradycyjne

Instagram

Paulina Sykut-Jeżyna stawia na naturalny wygląd, a eksperymenty z kolorem włosów wypadły zdecydowanie na plus.