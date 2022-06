Paulina Sykut-Jeżyna opublikowała zdjęcie z brzuszkiem. Posypały się gratulacje

Paulina Sykut-Jeżyna w ciągu ostatnich lat coraz odważniej eksperymentuje z fryzurami. Od kiedy gwiazda Polsatu przeszła spektakularną metamorfozę i nie tylko ścięła, ale i rozjaśniła długie czarne włosy, coraz chętniej chwali się kolejnymi efektami wizyt w zaprzyjaźnionym salonie fryzjerskim. Teraz gwiazda Polsatu po raz kolejny zaskoczyła fanów swoją nową fryzurą. Na pierwszy rzut oka mała zmiana, a efekt kolosalny! Internauci są pod wrażeniem jej nowego wizerunku: Zmiana na plus - czytamy w komentarzach. Zobaczcie nowy wizerunek Pauliny Sykut. Zobacz także: Katarzyna Cichopek, Doda, a może Paulina Sykut-Jeżyna? Wybieramy najlepszą damską stylizację miesiąca! Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się na nowy kolor włosów! Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Kochająca metamorfozy i zabawę modą filigranowa celebrytka, wielokrotnie zachwycała fanów swoimi zjawiskowymi stylizacjami, w których niejednoktotnie udowadniała, że nie trzeba wydawać kroci, by wyglądać jak milion dolarów. Gwiazda Polsatu, pomimo popularności i zamiłowania do luksusowych marek, nie stroni też bowiem od sieciówek. Niedawno prowadząca "Taniec z Gwiazdami" zachwyciła wszystkich wzorzystą sukienką z Reserved , fenomenalną kreacją za 80 złotych , czy torebką wyglądającą jak... wachlarz ! I choć podążanie za modowymi trendami jest niezaprzeczalnie konikiem pogodynki, to w kwestii fryzury przez wiele lat była bardzo zachowawcza stawiając na długie ciemne włosy. Od jakiegoś czasu jednak celebrytka zaczęła stopniowo rozjaśniać swoje pasma. Teraz Paulina Sykut-Jeżyna opublikowała na Instagramie zdjęcie z salonu fryzjerskiego i pochwaliła się nowym jaśniejszym kolorem włosów. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" i uczestniczka...