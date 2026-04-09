Paulina Sykut-Jeżyna od lat wyróżnia się eleganckim, a jednocześnie ultra kobiecym stylem, który łączy klasykę z nowoczesnymi trendami. Gwiazda Polsatu uchodzi za jedną z najlepiej ubranych Polek, a jej stylem inspirują się miliony kobiet. W ostatnich sezonach charakterystycznym elementem jej garderoby stały się garnitury w różnych odsłonach, od minimalistycznych po bardziej odważne. Tym razem prowadząca "Taniec z Gwiazdami" została przyłapana przez paparazzi na zakupach i tego dnia miała na sobie hitowy garnitur.

Paulina Sykut-Jeżyna pokochała garnitury

Garnitur nie potrzebuje wielkiej oprawy, żeby robić wrażenie, bo wystarczy dobry krój i pewność stylu. Paulina Sykut ostatnio zaprezentowała oversize’owy komplet w ciemnym kolorze, który od razu został okrzyknięty jednym z "pewniaków" nie tylko na ten sezon. Mając w szafie tak klasyczny model wystarczy, że dobierzemy do niego odpowiednie buty i dodatki i w kilka chwil mamy gotową stylizację do pracy, na wieczorne spotkanie czy na zakupy.

Garnitury świetnie łączą się zarówno ze sneakersami, jak i szpilkami. Do tego biały T-shirt, koszula czy top i mamy gotowy look. Paulina Sykut-Jeżyna doskonale o tym wie, dlatego nic dziwnego, że sięga po garnitury nawet na co dzień. Garnitur nie musi kończyć w szafie jako zestaw "do biura", takie myślenie to już przeszłość. W wersji kompletnej możesz go łączyć z topem, bluzką albo elegancką koszulą, a to najprostsza droga do efektownej stylizacji. A jeśli lubisz bawić się stylem, zacznij miksować elementy.

Paulina Sykut-Jeżyna na zakupach

Paulina Sykut od dawna jest jedną z największych gwiazd Polsatu, a co za tym idzie jej grafik jest naprawdę pełen. Tym razem udało jej się znaleźć trochę czasu i wybrała się na szybkie zakupy do jednej z warszawskich galerii handlowych. Pogodynka tym razem nie skupiła się na kupowaniu ubrań tylko dla siebie, ale również dla swojej córki, Róży. Zobaczcie sami.

Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut-Jeżyna