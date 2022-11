Paulina Smaszcz wyznała, że jest w związku. Kim jest jej partner? "Rozumie i wspiera"

Paulina Smaszcz w ostatnim czasie czasie zasłynęła z medialnych potyczek i burz. Kiedy w mediach pojawiły się pogłoski, że straciła pracę przez konflikty z gwiazdami, była żona Macieja Kurzajewskiego zdementowała plotki przekazując, że zmiany w życiu zawodowym były wynikiem jej bardzo złego stanu zdrowia. Teraz wyznała, że w trudnych chwilach może liczyć na bliskich i na... partnera! Jak się okazuje, Paulina Smaszcz przypadkiem wyjawiła, że jest w związku. Z kim?

Paulina Smaszcz jest w związku! Z kim jest była żona Macieja Kurzajewskiego?

Paulina Smaszcz stała się stałą bywalczynią nagłówków portali, a to za sprawą komentarzy dotyczących nowego związku jej byłego męża, którym nie było końca. Nie był to jednak jej jedyny medialny konflikt. Paulina Smaszcz postanowiła wypowiedzieć się również na temat Izabeli Janachowskiej, co rozpętało kolejną burzę. Afer było tyle, że kiedy okazało się, że "kobieta petarda" straciła pracę, wielu sądziło, że powodem były jej potyczki z gwiazdami. Ostatecznie Paulina Smaszcz skomentowała doniesienia przekazując, że powodem jest stan jej zdrowia, który nie należy do najlepszych. Co więcej, dziennikarka zdradziła nieco więcej na ten temat tocząc dyskusje z internautami, wtedy właśnie nagle wspomniała o swoim partnerze!

Pod jednym z ostatnich postów na Instagramie "kobiety petardy" wręcz zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy mieli masę pytań dotyczących jej pracy oraz zdrowia, a Paulina Smaszcz nie przegapiła okazji na wbicie szpili Maciejowi Kurzajewskiemu. Kiedy jedna z internautek chciała dodać jej otuchy, dzieląc się własną historią, Paulina Smaszcz zdobyła się na wyznanie.

- Pani Paulino tez aktualnie leże w ostrym stanie bólowym kręgosłupa. Zapraszam w góry, poleżymy razem. Znam historie z bólem na silnych lekach. Ja akurat mam empatycznego męża więc nas nie oleje. Zdrowia szczerze życzę - napisała internautka. pani Izo, czy pani tak jak ja każdego dnia marzy o tym, by przestało boleć? Ja mam cudowne przyjaciółki, które o mnie dbają. Synów, którzy kochają i partnera, który rozumie i wspiera - odpowiedziała Paulina Smaszcz.

Jak widać w trudnych momentach dziennikarka nie jest sama i może liczyć na wsparcie i pomoc najbliższych, a także ukochanego! Wiedzieliście, że Paulina Smaszcz jest w związku? Sądzicie, że zdecyduje się na pokazanie swojego partnera w mediach?

