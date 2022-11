Paulina Smaszcz komentuje doniesienia o utracie pracy przez jej konflikty z gwiazdami. "W moim stanie..."

We wtorek 13. października media obiegła bardzo niepokojąca informacja. Jak ustalił portal wp.pl, były minister zdrowia, Łukasz Szumowski, trafił do szpitala z powodu koronawirusa . Teraz te medialne doniesienia potwierdził sam Szumowski, w rozmowie z portalem money.pl. Jak się czuje i dlaczego wcześniej pojawiły się informacje, że już wyzdrowiał? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Koronawirus: Polska przegrała walkę z pandemią? Dramatyczna wizja specjalisty: "Musimy nie doprowadzić do upadku opieki zdrowotnej" Łukasz Szumowski trafił do szpitala. Jak się czuje? Pod koniec września w mediach pojawiły się doniesienia, że były minister zdrowia, Łukasz Szumowski, jest zarażony koronawirusem. Lekarz potwierdził wtedy te informacje i poinformował, że najgorsze już minęło. Szumowski miał przechodzić chorobę praktycznie bezobjawowo. Zaraz po zakończeniu izolacji został sfotografowany na zakupach przez "Super Express". To wszystko wskazywało, że temat koronawirusa u byłego ministra zdrowia jest już zamknięty. Jednak we wtorek 13. października portal wp.pl poinformował, że Łukasz Szumowski trafił do szpitala. Okazało się, że ma to związek z zarażeniem koronawirusem. Szybko zaczęły rodzić się pytania, jak to możliwe - czy były minister zdrowia zachorował drugi raz? Odniósł się do tego sam Szumowski, który w rozmowie z portalem money.pl stwierdził, że poprzednie wyniki testu na obecność koronawirusa prawdopodobnie dały fałszywy wynik. Jestem chory i przebywam w szpitalu. Poprzedni wynik, sprzed kilkunastu dni prawdopodobnie był w moim przypadku fałszywie dodatni , co czasem, przy tak czułej metodzie, się zdarza - poinformował Łukasz Szumowski w rozmowie z portalem money.pl Teraz sytuacja zdrowotna u byłego ministra wygląda o wiele poważniej. Łukasz Szumowski na pytanie o...