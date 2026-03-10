10 marca w Dzień Mężczyzny Paulina Smaszcz postanowiła podzielić się z fanami niezwykłą wiadomością. Na swoim profilu na Instagramie napisała: "Kocham i jestem kochana". Wyznanie natychmiast wzbudziło ogromne zainteresowanie internautów. To nie pierwszy raz, gdy celebrytka publikuje zdjęcia z tajemniczym partnerem, jednak konsekwentnie dba o jego anonimowość, nigdy nie pokazując jego twarzy w sieci.

Kulisy poznania duńskiego biznesmena - Paulina Smaszcz zdradza szczegóły w "Dzień Dobry TVN"

Występując w programie "Dzień Dobry TVN", Paulina Smaszcz po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o kulisach poznania swojego nowego wybranka. Okazuje się, że to właśnie praca połączyła ich drogi. Nowy partner Smaszcz prowadzi firmę produkującą produkty dla zdrowia kobiet i szukał ambasadora swoich usług w Polsce. Wybór padł na Paulinę, która, jak podkreśliła, "ma doktorat z kobiet". Ich relacja zaczęła się właśnie od współpracy uczelnianej, która przerodziła się w coś więcej.

Publiczne wyznanie miłości - jak Paulina Smaszcz świętowała Dzień Mężczyzny

W Dniu Mężczyzny Paulina Smaszcz opublikowała na social mediach poruszający wpis, w którym nie tylko po raz kolejny potwierdziła, że jest zakochana, ale również wyraziła szacunek wobec wartości, jakie reprezentuje jej partner.

Dzień Mężczyzny to dzień, w którym celebruję hasła: bycie mężczyzną, męskość, dojrzałe męstwo i męska odpowiedzialność, bo są teraz diamentem, skarbem, jak białe kruki i szalenie trudno je znaleźć - napisała Smaszcz.

Jej wpis spotkał się z ogromnym odzewem wśród obserwatorów, którzy licznie składali gratulacje i słowa wsparcia.

Paulina Smaszcz zakochana - reakcje fanów i dbałość o prywatność

Publikacje zdjęć, na których Paulina Smaszcz pozuje z tajemniczym ukochanym, wzbudzają falę domysłów i spekulacji w sieci. Mimo presji ze strony mediów i internautów, celebrytka nie zdecydowała się ujawnić tożsamości duńskiego biznesmena. Zdjęcia prezentują parę w bliskich uściskach, jednak partner Smaszcz pozostaje anonimowy. Fani komentują: "Kibicujemy!", "Niech trwa!", "Widać, że jesteś szczęśliwa".

Paulina Smaszcz nie ukrywa, że po rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim długo szukała szczęścia w życiu osobistym. Teraz otwarcie przyznaje, że znów jest zakochana i chce dzielić się swoim szczęściem z innymi. Mimo licznych medialnych perypetii i spekulacji, podkreśla, że odnalazła prawdziwe uczucie i spokój u boku duńskiego partnera. Niektórzy internauci wyrażają swoje zaskoczenie, inni doceniają jej szczerość i determinację w dążeniu do szczęścia.

