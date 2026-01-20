Paulina Smaszcz pod koniec 2025 roku ujawniła, że jest szczęśliwie zakochana. Od tego czasu Paulina publikuje tajemnicze fotografie z ukochanym, jednak - szanując jego prywatność - nie upublicznia jego wizerunku. Tym razem dziennikarka uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego nowego partnera. Dodała również wspólne zdjęcie z romantycznym dopiskiem.

Paulina Smaszcz szczęśliwie zakochana

Paulina Smaszcz rozstała się z Maciejem Kurzajewskim, który obecnie jest szczęśliwie żonaty z Katarzyną Cichopek. Teraz nadszedł czas na miłość dla dziennikarki. Paulina Smaszcz pochwaliła się nowym partnerem jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Był to pierwszy raz, kiedy publicznie potwierdziła, że spotyka się z kimś nowym. Od tego momentu w sieci zawrzało, a internauci zaczęli snuć domysły, kim może być nowy wybranek Pauliny. Dziennikarka jednak póki co nie zamierza publikować jego pełnego wizerunku. Na najnowszym zdjęciu zakryła twarz ukochanego i dodała czuły wpis.

Mój sportowiec

Kim jest nowy wybranek Pauliny Smaszcz? Nowe informacje

Nowy wybranek Pauliny Smaszcz pochodzi z Danii i nie jest związany ze światem show-biznesu. Choć dziennikarka wciąż nie pokazała jego twarzy, zdradziła nowe informacje na jego temat. Okazało się, że czuły zwrot "Mój sportowiec" ma solidne podstawy. Paulina wraz z ukochanym pojawili się na Jubileuszowej Gali Klubu Sportowego, gdzie zrobili wspólne zdjęcie, które opublikowała na swoim Instagramie.

We wpisie dziennikarka wyjaśniła, że jej partner był gościem honorowym gali dzięki swoim sportowym osiągnięciom. Okazuje się, że wybranek Pauliny Smaszcz jest kwalifikowanym sportowcem.

Jubileuszowa Gala Klubu Sportowego. To już 125 lat. Klub rozpoczął swoją działalność w 1900. Jestem dumna, że mój partner jest gościem honorowym dzięki swoim osiągnięciom sportowym. A między nami kobietami, powiem, że tyłu wysportowanych przystojniaków w jednym miejscu, nie widziałam od lat wyznała we wpisie.

Paulina Smaszcz z nowym partnerem, fot. Instagram @paulina.smaszcz