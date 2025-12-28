Fani Pauliny Smaszcz przywykli, że nie ma dla niej tematów tabu i chętnie zabiera głos nawet w budzących kontrowersje sprawach. Tym razem, w rozmowie z naszą reporterką, zdradziła w szczegółach, jak dba o swój wygląd zewnętrzny. Spożywanie wartościowych produktów i ograniczenie alkoholu wydaje się dość oczywiste, ale to nie wszystko, co pomaga 52-latce.

Paulina Smaszcz zdradza receptę na młody wygląd

Paulina Smaszcz stawia duży nacisk na samorozwój - czyta wiele książek edukacyjnych, współpracuje z kobietami i wciąż chwyta się nowych wyzwań. Jak się jednak okazuje, dba nie tylko o swój umysł, ale i o wygląd zewnętrzny.

W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, czemu zawdzięcza tak promienny i młody wygląd. Paulina Smaszcz przyznała, że nie pije alkoholu, nie stosuje używek, a także dba o to, co je, ograniczając cukier. Co ciekawe, poniekąd pomaga jej również... ukochany!

Ja w ogóle nie piję alkoholu, nie mam żadnych używam, żadnych używek. W ogóle nie jest mi to do niczego potrzebne. Dużo czytam, dobry s*ks, jestem kochana, kocham, dieta, ćwiczenia i suplementacja. To nie jest taka łatwa recepta, ale trzeba być konsekwentnym.

Co jeszcze powiedziała nam Paulina Smaszcz? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

