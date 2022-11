Fanka Smaszcz drwi z syna Izabeli Janachowskiej. Niebywała reakcja Pauliny

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński w najnowszym wywiadzie opowiedzieli o początkach swojej znajomości. Okazuje się, że biznesmen musiał się naprawdę mocno postarać, żeby zdobyć serce byłej tancerki i przekonać do siebie jej ojca. Jak Izabela Janachowska poznała przyszłego męża i jak wyglądała ich pierwsza randka? Sprawdźcie, co zdradzili w wywiadzie. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński o początkach związku Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński od 2014 roku tworzą szczęśliwe małżeństwo. W 2019 roku zakochani doczekali się pierwszego dziecka - synka Christophera. Związek nowej gwiazdy Polsatu i jej męża od samego początku wzbudzał spore emocje w mediach. Wszystko przez różnicę wieku pary - Izabela Janachowska jest bowiem o 27 lat młodsza od swojego partnera. Teraz okazuje się, że po tym, jak Izabela Janachowska związała się ze starszym partnerem, jej ojciec początkowo nie był zachwycony wybrankiem córki! Zobacz także: Izabela Janachowska i jej mąż mierzą się z obrzydliwym hejtem. Gwiazda TVN popłakała się przed kamerą Krzysztof Jabłoński w wywiadzie dla magazynu "Pani" przyznał, że początkowo musiał przekonać do siebie przyszłego teścia. Poznaliśmy nasze rodziny. Mama i siostra Izy bardzo szybko mnie zaakceptowały, trudniej było mi przekonać do siebie jej tatę- wyznał Krzysztof Jabłoński. A jak biznesmem w ogóle poznał Izabelę Janachowską? Poznaliśmy się 11 lat temu, już wtedy trudno było nie wiedzieć, kim jest Iza. Występowała w "Tańcu z gwiazdami". Mężczyźni są wzrokowcami i każdy ma ideał kobiety, moim zawsze była blondynka, niezbyt wysoka, filigranowa. Poszedłem nawet na finałowy odcinek programu i wtedy zobaczyłem ją na żywo, zachwyciłem się jeszcze bardziej- zdradził w "Pani". Przez...