Paulina Papierska to zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji programu "Top Model. Zostań modelką". Po jego zakończeniu jej kariera nie przebiegała tak jak się spodziewano - bariera językowa sprawiła, że ominęło ją kilka dużych kontraktów, a sam program pomógł jej jedynie przy kilku mniejszych sesjach i wyjeździe do Chin. Po dłuższej nieobecności, modelka zdecydowała się wrócić do branży i wzięła udział w bardzo zmysłowej sesji. Przypomnijmy: Przepiękna Paulina Papierska w nowej kampanii reklamowej

Na jednej sesji jej powrót się nie zakończył. W sieci pojawiły się zdjęcia z kampanii reklamowej firmy odzieżowej, która projektuje ubrania dla młodych ludzi ceniących sobie nietuzinkowość i otwartość na nowe rozwiązania. Musimy przyznać, że od momentu startu w show TVN, Paulina przeszła niesamowitą metamorfozę. Teraz prezentuje się jak prawdziwa modelka!

