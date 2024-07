Ksiądz Krzysztof Charamsa od kilku dni jest bohaterem nie tylko polskich, ale i zagranicznych mediów. Wszystko za sprawą tego, że przyznał się do swojej orientacji seksualnej. Ksiądz Charamsa nie tylko oświadczył publicznie, że jest gejem, ale pochwalił się, że żyje w szczęśliwym związku ze swoim parterem z którym pojawił się na konferencji prasowej. Zaskakujące zachowanie księdza skomentowała Paulina Młynarska. Dziennikarka na swoim profilu na Facebooku porównała go do Katarzyny Figury...

- Jego wystąpienie w filmie art.18 mogę porównać chyba tylko do monodramu, jaki, swego czasu, odegrała u Tomasza Lisa Katarzyna Figura, stając się na chwilę bohaterką ruchów na rzecz walki z przemocą domowa, by za chwilę pozostawić totalny niesmak. Tak już jest ze złym aktorstwem, że nawet mało wyrobiony widz nie daje się nabrać. Szkoda tego tekstu w TP, bo mógł być początkiem ważnej dyskusji o mowie nienawiści w kościele.

Wygląda więc na to, że Paulina Młynarska nie jest zachwycona sposobem w jakim słynny już ksiądz-gej, walczy o prawa mniejszości seksualnych. Gwiazda TVN Style z pewnością nie podziela zdania narzeczonej Kuby Wojewódzkiego, która z kolei wyznała ostatnio, że jest z niego dumna.

Jedno jest pewne- sprawa księdza Krzysztofa Charamsa z pewnością wzbudziła ogromne zainteresowanie jego książką, która ma się ukazać już niebawem. Coraz częściej księdzu zarzuca się, że jego coming out służył jedynie jej wypromowaniu.

Ksiądz Krzysztof Charamsa z partnerem

