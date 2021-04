Paulina Młynarka krytykuje Kingę Rusin za atak na Weronikę Rosati! "Grubo poniżej"

Kiedy rok temu w mediach społecznościowych Kingi Rusin pojawił się wpis dotyczący pooscarowej imprezy, na której dziennikarka bawiła się z największymi gwiazdami Hollywood, dodane przez nią zdjęcie było szeroko komentowane, a niektórzy stwierdzili nawet, że wpis był z jej strony ogromną gafą. Choć post dawno zniknął z Instagrama dziennikarki, jego echa słychać do dziś. Ostatnio w rozmowie z Plejadą nawiązała do niego Weronika Rosati, ponownie krytykując Kingę Rusin, a ta nie pozostała jej dłużna. Odpowiedź dziennikarki była na tyle ostra, że postanowiła skomentować ją Paulina Młynarska, stając w obronie aktorki.

Paulina Młynarska komentuje konflikt Kingi Rusin i Weroniki Rosati

Słowa Weroniki Rosati zdecydowanie dotknęły Kingę Rusin. Kiedy aktorka nawiązała do zeszłorocznego wpisu dziennikarki, stwierdziła, że Amerykanie szanują prywatność gwiazd, a kiedy sama jest na wydarzeniu, podczas którego nie można robić zdjęć, to ich nie robi, Kinga Rusin postanowiła odpowiedzieć na jej wywiad w swoim najnowszym wpisie.

Do Weroniki Rosati: Weroniko, nie powielaj/nie propaguj nieprawdy i nie naruszaj moich dóbr osobistych. Sama publicznie walczysz z oszczerstwami i manipulacjami na swój temat, więc nie wiem, dlaczego tak postępujesz. Porównania i sugestie pod moim adresem w Twoim wywiadzie dla Plejady są niedopuszczalne - zaczęła Kinga Rusin.

Dziennikarka tłumaczyła, co działo się na imprezie, a także wyjaśniła zasady używania telefonów, jakie podczas niej panowały. Na koniec swojego wpisu po raz kolejny zwróciła się do Weroniki Rosati, nawiązując przy tym nie tylko do jej zachowania, ale również do przeszłości aktorki.

PS. To przykre, że tak postępujesz. Bo ja, by nie dać pola do jakichkolwiek ocen czy spekulacji, nigdy nie komentowałam Twojego życia, mimo, iż byłam o to proszona. Nie komentowałam też Twojej relacji z Herveyem Weinsteinem - zakończyła dziennikarka.

Uwagę na jej ostatnie słowa postanowiła zwrócić Paulina Młynarska. Dziennikarka postanowiła stanąć w obronie Weroniki Rosati i stwierdziła, że wypowiedź Kingi Rusin, w którym postanowiła wypomnieć aktorce znajomość z oskarżonym o przestępstwa seksualne producentem filmowym, to cios poniżej pasa.

Nie wiem, nie czytałam, zarobiona jestem. Ale tylko delikatnie przypomnę, że Harvey Weinstein jest skazanym za gwałty kryminalistą, więc strzelanie w nielubianą koleżankę taką amunicją jest nie do przyjęcia. I nie chodzi tu o znane panie, tylko mechanizm dowalania drugiej kobiecie poniżej pasa. Grubo poniżej - skomentowała Paulina Młynarska.

Przypomnijmy, że afera z Harvey'em Weinsteinem, dotycząca molestowania kobiet, ujrzała światło dzienne w 2018 roku, a znany producent filmowy obecnie odsiaduje wyrok. Pod wpisem Pauliny Młynarskiej, który pojawił się na jej Facebooku natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Też uważacie, że w tej kwestii Kinga Rusin zdecydowanie przesadziła?

