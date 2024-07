Paulina Krupińska spotkała się z Donaldem Trumpem! Miss Polonia 2012 miała okazję poznać obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych 3 lata temu. Do spotkania doszło podczas jednego z konkursów piękność, organizowanych przez Donalda Trumpa. Jak polityk zachował się wobec niej i innych modelek? Okazuje się, że bardzo dobrze. Trump elegancko przywitał się z każdą z uczestniczek konkursu i zamienił kilka słów z każdą z dziewczyn. Co powiedział do Pauliny Krupińskiej? Odpowiedź w materiale wideo.

Paulina Krupińska pochwaliła się zdjęciem z Donaldem Trumpem w listopadzie 2016 roku, tuż po ogłoszeniu zwycięstwa polityka w wyborach prezydenckich w USA. Fotografia spotkała się ze sporą krytyką ze strony jej fanów. Donald Trump w czasie trwania kampanii wyborczej zasłynął ze swoich szowinistycznych i seksistowskich wypowiedzi. Wiele kobiet ma mu za złe niestosowane traktowanie i brak elegancji w kontaktach z kobietami. Dlatego wielbiciele Pauliny Krupińskiej uznali zamieszczenie zdjęcia z Trumpem za niestosowne. Modelka nie uległa jednak namowom swoich fanów i nie usunęła fotografii ze swojego Instagrama.

Donald Trump w piątek (20 stycznia 2017) został zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Paulina Krupińska spotkała się z Donaldem Trumpem 3 lata temu na konkursie piękności.

Modelka dobrze wspomina spotkanie z obecnym prezydentem USA.