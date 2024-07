Do wyborów Miss Universe 2013 zostały już tylko dwa miesiące. Paulina Krupińska od dłuższego już czasu przygotowuje się do swojego występu na wielkiej gali, która odbędzie się w Moskwie. Zobacz: Kręglicka, Krupińska i Zawadzka - Dzięki Miss Polonia stały się gwiazdami

Nieodzownym elementem finałowej gali są oczywiście prezentacje kandydatek na najpiękniejszą kobietę świata. Aby każda uczestniczka wyglądała pięknie na scenie potrzebne są imponujące kreacje. Paulina Krupińska do Rosji zabierze ze sobą dwie suknie: jedną narodową nawiązującą do jej osobowości i Polski oraz wieczorową, która ma powalić wszystkich na kolana swoją wytwornością.

W rozmowie z "Pytaniem na śniadanie" Paulina zdradziła, czy już stresuje się przed finałem oraz wyjawiła, że duet Paprocki & Brzozowski szyje jej kreacje na ten wyjątkowy wieczór.

- Mi się wydaje, że to będzie czysta przyjemność. Ja tą adrenalinę przekuwam w pozytywną energię. Dam na scenie sto procent, a nawet więcej. Z taką swoją przebojowością i energią mogę na tej scenie coś zawojować. Będę wyglądała obłędnie dzięki chłopakom, gdyż projektują mi sukienkę wieczorową na galę i narodową. To na pewno będzie coś bardzo efektownego. Wiadomo jadę do Moskwy, tam jest wszystko na bogato, wszystko się świeci - zdradziła Miss Polonia.