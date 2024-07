Początek roku przyniósł nam jedną z najbardziej kontrowersyjnych afer w historii polskiego show-biznesu. Mowa oczywiście o skandalu z menadżerką gwiazd - Małgorzatą Herde, która nie wywiązywała się ze zobowiązań finansowych wobec swoich siedmiu klientek, w tym m.in. Edyty Herbuś czy Oli Kwaśniewskiej. Sporo strat poniosło także biuro Miss Polonia, którego Herde była dyrektor generalną. Przypomnijmy: Miss Polonia: Odcinamy się od przeszłości

O współpracy z Herde w "Maglu towarzyskim" opowiedziała Paulina Krupińska. Najdłużej panująca Miss Polonia szczerze przyznaje, że jako jedyna nie ucierpiała na pracy z Małgorzatą, a także uważa, że to ona przywróciła prestiż wyborom najpiękniejszej Polki:

Jeżeli chodzi o moje stosunki z Gosią Herde, były one bardzo poprawne. My nie chodziłyśmy na kawę, nie spijałyśmy sobie z dziubków, nie przyjaźniłyśmy. Może dlatego jestem jedną z niewielu dziewczyn, które z całej tej afery wyszły obronną ręką. Ja Gosi Herde nie zatrudniłam, ona była mi odgórnie przydzielona przez Biuro Miss Polonia, które mianowało ją Dyrektorem Generalnym Konkursu. Wskrzesiłam ten konkurs na nowo, przed nami otworzyły się drzwi na nowo, ta Misska nie była tylko ta, która chodzi po szpitalach i nikt nie wie, kto nią naprawdę jest, czy to Kasia, Basia czy Asia. Teraz ludzie wiedzą kto jest Miss... - mówi Krupińska