Jedna z najgłośniejszych afer ostatnich miesięcy, która dotyczyła Małgorzaty Herde i współpracujących z nią gwiazd, odbiła się negatywnie nie tylko na samych zainteresowanych, ale również na konkursie Miss Polonia. Herde była bowiem dyrektorem generalnym konkursu. Skandale doprowadziły do jej zwolnienia i przesunięcia w czasie finału. Mówiło się również o ewentualnej rezygnacji z tegorocznych wyborów

Zobacz: Paulina Krupińska nie odda korony w planowanym terminie

Na szczęście szybko udało się powołać nowego dyrektora, którym został Michał Marciniak. Nowy szef w rozmowie z TVN wyjawił, ze trwają prace nad tym, żeby tegoroczny konkurs odbył się na przełomie maja i czerwca. Dodał również, że nie chce, żeby nowy zarząd jak i sam konkurs wiązać z osobą Herde:

Według mojej oceny na pewno zrobiło się dużo hałasu wokół tej całej sprawy, natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy zupełnie odcinamy się od przeszłości. Biuro Miss Polonia nie miało wpływu na to co się stało. Patrzymy w przyszłość, nie patrzymy w przeszłość. Ludzie szybko o tym zapomną i będą patrzeć przez pryzmat samego finału i tego co dzieje się wokół Miss Polonia, a nie tej afery, która jest za nami