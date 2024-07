Paulina Krupińska nagrywa płytę z Zakopower

1 z 5

To będzie płyta roku. Tak Paulina Krupińska zapowiada swoją współpracę z partnerem, Sebastianem Karpielem-Bułecką z zespołu Zakopower! Okazuje się, że Miss Polonia ma także talent muzyczny, co odkrył jej ukochany partner. Co Wy na to?

Paulina Krupińska nagrywa płytę?

Paulina jest mocno zaskoczona, ale skoro tak uznany muzyk mówi jej, że dobrze śpiewa, nie może być inaczej - Krupińska spróbowała swoich sił i być może usłyszymy ją na najnowszej płycie Zakopower:

Kochani to będzie płyta roku???????? ???? Jeśli Twój mężczyzna mówi Ci, że dobrze śpiewasz..po czym się usłyszysz, to wiedz że to miłość - pisze Paulina.

Piękna prezenterka pokazała również zdjęcie ze studia. Zobaczcie je na kolejnej stronie naszej galerii. Czekacie na wspólną piosenkę Pauliny i Zakopower? To może być hit na miarę "Boso"!