W 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” Kamil Nożyński i Izabela Skierska szybko stali się duetem, o którym mówi się najgłośniej. Widzowie zwracają uwagę na intensywną energię w tańcu, porozumienie w ruchu i swobodę, która pojawia się między nimi w kolejnych występach. Po odcinkach media społecznościowe zapełniły się komentarzami o tym, że ta relacja wygląda wyjątkowo blisko. Jak sobie poradzili w trzecim odcinku na parkiecie?

Cha-cha Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej w "TzG"

Kamil Nożyński i Izabela Skierska w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali się w zmysłowej cha-chy. "Przepiękna para w pięknej piosence o miłości" - podsumował Krzysztof Ibisz. A jak ocenili ich jurorzy?

Cha-cha bez bioder traci na płynności. Musisz znaleźć przestrzeń na biodra. Stopy nie pracowały w ogóle, a muszą być mocnym punktem. Przez to mało dynamiczna była ta cha-cha. (...) Podobało mi się, że to było męskie, konkretne, nie pajacuj, nie wariuj, bo to wyglądało bardzo dobrze. powiedziała Iwona Pavlović.

"Co to był za pociąg, chyba do Izabeli?" - skwitowała Kayah, a Ewa Kasprzyk dodała:

Ja uważam Kayah, że Ty jesteś czarodziejka, powiedziałaś proszę tańcz i Kamil tańczy

Kamil Nożyński i Izabela Skierska za swoją cha-chę zdobyli 32 punkty.

Plotki wokół Skierskiej i Nożyńskiego

Niektórzy zastanawiali się, co łączy Izabelę Skierską i Kamila Nożyńskiego. Zainteresowanie ich relacją rosło z każdym kolejnym występem w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci dopatrywali się znaczeń w spojrzeniach, uśmiechach i drobnych gestach widocznych na parkiecie. Do dyskusji dołączały osoby, które podkreślały, że w tańcu trudno udawać emocje, a „chemia” jest natychmiast zauważalna. Kamil Nożyński i Izabela Skierska odnieśli się do spekulacji w wywiadzie dla portalu Pudelek:

My się polubiliśmy i myślę, że to bardzo widać. I też jeżeli ktoś ma dobrą relację ze sobą, to ja zawsze to powtarzam, na parkiecie będzie to widać. Jak ktoś ma złą relację ze sobą, to to też widać. A różne takie spekulacje i wszystko, co jest dookoła tego, no to akurat te rzeczy są poza nami mówiła Izabela.

Kamil Nożyński dodał:

no lubimy się z Izą, jest chemia i sprzyja to też treningom, chociaż I.za na sali jest twarda, wymagająca naprawdę i tutaj nie ma to tamto

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

