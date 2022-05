Paulina Andrzejewska, żona Mateusza Damięckiego, mocno skróciła włosy! [ZDJĘCIE]

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska już po ślubie! Miniony weekend był dla aktora i jego ciężarnej partnerki wyjątkowy. Okazuje się bowiem, że w sobotę para powiedziała sobie TAK! Jak wyglądała uroczystość? Mama aktora w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła radosne informacje i opowiedziała o szczegółach ślubu! Zobacz także: Ciężarna partnerka Mateusza Damięckiego pokazała duży brzuszek! Zobaczcie ZDJĘCIA Mama Mateusza Damięckiego: "Ślub i wesele były bardzo skromne" Jak wyglądał ślub Mateusza Damięckiego i Pauliny Andrzejewskiej? Jak informuje "Super Express" para powiedziała sobie TAK w urzędzie stanu cywilnego w Warszawie. Tak, to prawda, Mateusz ożenił się z Pauliną. Są bardzo szczęśliwi, kochają się. Ślub i wesele były bardzo skromne, tylko dla najbliżej rodziny. Wszyscy doskonale się bawiliśmy. Bardzo dużo osób przyszło na sam ślub. Udało im się to zachować w tajemnicy, co bardzo mnie cieszy. Oni są bardzo szczęśliwi, ja też jestem szczęśliwa, w końcu już niedługo zostanę babcią- przyznała mama aktora. Czy para planuje ślub kościelny? Niestety, Mateusz Damięcki wciąż nie unieważnił swojego pierwszego małżeństwa z Moniką Krogulską. Aktor ponoć przez kilka miesięcy starał się o unieważnienie sakramentu. Ślub kościelny to dla Mateusza bardzo ważna kwestia. Chciał przysięgać przed ołtarzem Paulinie i jest mocno zmartwiony decyzją odmowną. Z pewnością będzie się jeszcze odwoływał- w rozmowie z tabloidem zdradza znajomy aktora. Miejmy więc nadzieję, że w przyszłości spełni się marzenie Mateusza Damięckiego o ślubie kościelnym z Pauliną Andrzejewską. Młodej parze serdecznie gratulujemy! Zobacz także: TYLKO U NAS! Mateusz Damięcki zostanie ojcem! Kiedy urodzi się jego pierwsze dziecko? Mateusz Damięcki i Paulina...