Paula Tumala została szczęśliwą mamą bliźniaczek w połowie stycznia tego roku. Od tego czasu gwiazda w pełni poświęca się macierzyństwu, a Nadia i Anastazja są dla niej całym światem. Przed ciążą modelka mogła pochwalić się idealnym ciałem, a jak jest po porodzie? Paula postanowiła pokazać, że nawet wysportowane i szczupłe osoby, takie jak ona, po ciąży potrzebują czasu, aby ich ciało wróciło do normy. Na najnowszym zdjęciu, które dodała w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak wygląda miesiąc po urodzeniu bliźniaczek. Jak sama przyznaje, jej figura nie jest idealna.

Paula Tumala zyskała sławę dzięki udziałowi w teledyskach Donatana. Piękna blondynka przypadła do gustu wielu osobom, które teraz śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Gwiazda bardzo często dzieli się ze swoimi obserwatorami informacjami ze swojego życia zarówno prywatnego i zawodowego. Jak wiadomo modelka od miesiąca spełnia się w roli mamy dwóch uroczych bliźniaczek - Nadii i Anastazji. Paula postanowiła pokazać prawdę o swoim ciele po ciąży i zamieściła naprawdę odważne zdjęcie swojego brzuszka. Do tego dołączyła również obszerny opis.

W dalszej części postu czytamy, że przed urodzeniem dzieci nie byłaby w stanie umieścić zdjęcia ze swoim nieidealnym ciałem. Teraz jednak to się zmieniło!

Kochani, nigdy bym się nie odważyła na to by wrzucić takie zdjęcie, ale widocznie na tyle dojrzałam, aby powiedzieć samej Sobie i Wam Moje Drogie !!! że Każda z NAS jest inna, każda z nas jest piękna, każda wyjątkowa ‼️‼️❤️

Jakby ktoś się mnie teraz zapytał czy Akceptuję Swoje ciało ? To odpowiem z całą odpowiedzialnością !! Że tak ❤

Dbajmy o Siebie. Zaprzyjaźnijmy się z Naszym Ciałem A i nasze podejście do samych siebie zacznie się zmieniać !

Jedno zdjęcie jest takie, które pokazuje jakbym chciała kiedyś wyglądać, na drugim zdjęciu jestem po prostu ja - SZCZĘŚLIWA MAMA z ciałem nie do końca idealnym, ale za to moim prawdziwym, bez retuszu i bez ściemy - napisała gwiazda.