Paula Tumala pokazała pokój swoich córeczek. Jest nie tylko dziewczęco, ale i ekologicznie!

Paula Tumala zaledwie tydzień temu została mama bliźniaczek! Anastazja i Nadia oraz ich mama jeszcze przebywają w szpitalu, ale w domu czeka już na nie przepiękny pokoik! Modelka postawiła na bardzo ekologiczne rozwiązanie, meblując pokój dla swoich małych księżniczek. Jak wygląda królestwo bliźniaczek?

Paula Tumala pokazała pokój dziecięcy

Paula Tumala pokazała jak urządziła pokój dziecięcy dla swoich córeczek. We wnętrzach króluje biel i słodkie różowe dodatki. Na uwagę zasługują jednak łóżeczka dla Nadii i Anastazji. Ten model to projekt marki Tweeto i kosztuje aż 1700 zł. Jednak nie jest aż tak wygórowana cena, jak za łóżko, które posłuży dziecku przez pierwsze 10 lat życia. Kiedy maluch wyrasta z kołyski, można przekształcić ją w zwykłe łóżko. To ekologiczny i ekonomiczny strzał w 10!

Na uwagę również zasługuje niezwykle dziewczęca komoda, która stoi zaraz przy kołysce. Podoba Wam się małe królestwo córek Pauli Tumali?

Modelka dołączyła do grona mam, które powitały swoje dzieci na świecie na początku 2020 roku. Paula Tumala nie kryje, że macierzyństwo na najpiękniejszy rozdział w jej życiu.

Pokój córek Pauli Tumali zachowany jest w kolorach bieli i dziewczęcego różu.

