Patryk Pniewski grał z Haliną Skoczyńską w serialu "Pierwsza Miłość". Choć od od śmierci aktorki minęło już trochę czasu, koledzy z planu wciąż są tym wstrząśnięci. A jak wspomina panią Halinę?

Na pewno była dużą profesjonalistką i bardzo spokojną, cichą osobą.

To był szok dla nas wszystkich. Pani Halina była zawsze cicha na planie i skupiona na pracy. To taki niesamowity blask od niej bił, taka klasa, spokój, profesjonalizm. W przerwach śmialiśmy się. Pani Halina mi opowiadała, że zaczynała w Teatrze Polskim, tak jak ja. Potem mi opowiadała o swojej przeprowadzce do Warszawy. Ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć, wiem, że scenarzyści mieli w planach rozbudować wątek babci Krystiana. Ale stało się jak się stało i pozostało poczucie pustki. U nas na planie na pewno taka panuje - powiedział nam Patryk Pniewski.