Na jedno z przesłuchań do "Idola" zgłosiła się studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Patrycja. Nie dość, że znakomicie śpiewa, to jeszcze ewidentnie kierowała swoje wykonanie do jednej osoby. Którego z jurorów wybrała? Chcecie się dowiedzieć więcej? Oglądajcie Idola 15 lutego o godz. 20:00!

Przypominamy, że w jury "Idola" zobaczymy: Ewę Farną, Elżbietę Zapendowską - te panie mają już doświadczenie w roli jurorek. Wojciech Łuszczykiewicz i Janusz Panasewicz - ci panowie będą za to debiutować jako oceniający. Jak wypadną?

Patrycja wygra Idola?

