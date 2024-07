Wizyta Rihanny w Gdyni cały czas wzbudza kontrowersje. Wszystko za sprawą narzekań gwiazdy na plażę w Sopocie i tłum ludzi, który obserwował każdy jej ruch. Wczoraj cytowaliśmy Michała Piróga, który bronił wokalistki słowami, że "nikt nie jest niewolnikiem swoich fanów". Dziś głos w tej sprawie postanowiła zabrać Patrycja Pająk, która z dnia na dzień zyskuje na popularności.

Celebrytka znana głównie ze swoich piersi, w kwestii nagonki na Rihanne zgadza się z Pirógiem, a także wyraża swoje zawstydzenie polskim narodem.

- "Rihanna najebana"- to chore ze polacy traktuja osoby publiczne niczym marionetki ktore nie maja prawa funkcjonowac jak normalni ludzie...Przeciez picie alkoholu nie jest dla wiekszosci z Was obce! ale kiedy zdarzy sie takiej osobie jak Rihanna robicie z tego jakis cyrk niemal na miare wyboru Papieza...!koncert tez Waszym zdaniem byl niewypalem wiec zamiast sie nad tym rozdrabniac nie kupujcie biletu na nastepny! Cholernie wkurza mnie to Polskie narzekanie na wszystko, tutaj widzi i zapamietuje sie tylko zle rzeczy a ludzie uwazaja sie za krytykow, ktorzy moga bezkarnie zrownac z gownem kazdego jakby sami nie mieli nic na sumieniu! Wstyd...."Polaczki jebane" [pisownia oryginalna] - napisała na Facebook''u rozgoryczona Patrycja.