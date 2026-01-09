Patrycja Markowska od lat znana jest polskiej publiczności nie tylko jako córka Grzegorza Markowskiego (przez lata pełniącego rolę lidera zespołu Perfect), lecz także jako ceniona wokalistka, piosenkarka i autorka tekstów. Na swoim muzycznym koncie ma aż dziewięć albumów studyjnych, a także wiele branżowych nagród. Prywatnie jest mamą syna Filipa, którego ojcem jest znany polski aktor Jacek Kopczyński. Teraz wokalistka postanowiła podzielić się z fanami radosną informacją.

Patrycja Markowska ogłosiła to na Instagramie. Minęło już 18 lat

Chwilę po 10.00 Patrycja Markowska podzieliła się ze swoimi obserwatorami wzruszającym wpisem, w którym poinformowała, że ma niecodzienny powód do świętowania. Jej syn Filip obchodzi 18 urodziny i symbolicznie wkracza w dorosłość. Właśnie z tej okazji piosenkarka zdecydowała się na podsumowanie w kilku słowach swojego macierzyństwa, które porównała do przygody.

Dziś osiemnaście lat kończy mój syn Filip. Ciężko mi w to uwierzyć. Bycie jego mamą jest najbardziej zaskakującą, momentami najtrudniejszą i jednocześnie najpiękniejszą podróżą, jaką przeżyłam. napisała Patrycja Markowska

W dalszej części wpisu umieściła kilka wersów piosenki, którą lata temu nagrała ze swoim tatą Grzegorzem Markowskim. Tekst do dziś nie stracił na aktualności i może stanowić przepiękny przekaz kierowany od rodzica do dziecka.

Biegnij dokąd zechcesz / Nie bój się leć / Kiedy Cię woła świat / Biegnij dokąd zechcesz / Będę tam / Nie bój się leć / Nie będziesz sam przywołała tekst utworu 'Leć' Markowska

Wpis gwiazdy został bardzo miło przyjęty przez internautów, tym bardziej że został opatrzony zdjęciami. Nie zabrakło ani fotografii osiemnastolatka, ani zdjęcia 10-letniego Filipa dmuchającego świeczki tortu. Takie porównanie zdjęć wzruszyło fanów, którzy nie szczędzili w komentarzach serdeczności i życzeń.

Ale ten czas leci. Najlepszego dla Filipa.

Wszystkiego pięknego dla syna! Wydaje się być bardzo podobny do dziadka.

Piękna Rodzina - najlepszego dla Was.

Wszystkiego najlepszego dla Filipa!!! A dopiero był taki mały.

Z kim Patrycja Markowska świętowała urodziny syna?

Celebracja urodzin Filipa odbyła się już kilka dni temu, zwracając niemałą uwagę mediów. Wszystko za sprawą jej uczestników. Na zdjęciach z rodzinnego wydarzenia można było zobaczyć nie tylko Patrycję Markowską z synem, lecz także jej byłego męża Jacka Kopczyńskiego z obecną partnerką życiową. Wierni fani na fotografiach zauważyli również długo niepokazującego się mediach dziadka solenizanta - Grzegorza Markowskiego z zespołu Perfect.

Zobacz także:

Syn Patrycji Markowskiej zaskoczy widzów w popularnym serialu! Jego postać mocno namiesza

Sieć zalały zdjęcia Grzegorza Markowskiego. Powrót po dwóch latach