Wczoraj, w modnym barze w Warszawie miało miejsce niezwykłe spotkanie. Na 18. urodzinach Filipa - syna Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego - pojawili się zarówno jego rodzice, jak i obecna żona aktora, Agnieszka Kustosz. Uwagę internautów przyciągnęły wspólne zdjęcia całej trójki, które Jacek Kopczyński opublikował na swoim profilu na Instagramie.Fotografie wzbudziły falę pozytywnych komentarzy.

18. urodziny Filipa Kopczyńskiego - kto pojawił się na przyjęciu?

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli razem przez 16 lat, jednak kilka lat temu ich drogi się rozeszły i podjęli decyzję o rozstaniu. Dziś piosenkarka i aktor są już w nowych związkach. Teraz gwiazdor "M jak miłość" zaskoczył swoich fanów wspólnymi kadrami z byłą i obecną patnerką. Okazuje się bowiem, że wszyscy świętowali urodziny syna Kopczyńskiego i Markowskiej. Filip skończył już osiemnaście lat!

Uroczystość odbyła się w barze na warszawskim Mokotowie. Na zdjęciach zamieszczonych przez Jacka Kopczyńskiego na Instagramie widać, jak aktor pozuje między byłą partnerką a obecną żoną.

18- ka Filipa !!! Czy to patchwork? napisał aktor.

Patchwork idealny? Fani komentują rodzinne zdjęcia

Rodzinne fotografie, które pojawiły się na profilu aktora na Instagramie, szybko wywołały lawinę komentarzy. Internauci nie kryli podziwu dla dojrzałości emocjonalnej całej trójki i zachwycali się ich wzajemnymi relacjami.

Patchwork, jeśli odpowiednio dobierze się fragmenty, może utworzyć przepiękny wzór... Najlepszości!

Szacunek że potraficie wznieść się ponad i tworzyć fajną atmosferę dla Syna. Gratulacje dla Filipa wchodzącego w dorosłość i za to że ma takich rodziców! komentują fani.

Ślub Kopczyńskiego z Agnieszką Kustosz

Kilka tygodni przed osiemnastką Filipa, Jacek Kopczyński wziął ślub z Agnieszką Kustosz. Na ceremonii pojawili się najbliżsi pary, która kilka godzin później przeżyła prawdziwy dramat. Okazało się bowiem, że tata Jacka Kopczyńskiego zmarł tuż po weselu syna.

Patrycja Markowska, była partnerka Kopczyńskiego i matka jego syna, również nie pozostaje poza światłem reflektorów. W 2024 roku wyszła za mąż za Tomasza. Jak wynika z dostępnych informacji, relacje między byłymi partnerami pozostają poprawne, a wspólne świętowanie 18. urodzin syna zdaje się to potwierdzać.

