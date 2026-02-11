Patrycja Markowska podzieliła się radosną nowiną. Posypały się komentarze
Patrycja Markowska opublikowała na Instagramie gorące zdjęcie z mężem, Tomaszem Szczęsnym i podzieliła się swoim szczęściem. Internauci od razu zareagowali na wzruszający wpis piosenkarki. "Szczęście na twarzach - aż miło popatrzeć" piszą fani.
Patrycja Markowska niezbyt często wrzuca do sieci swoje prywatne zdjęcia z mężem, ale tym razem zrobiła wyjątek. Piosenkarka miała ważny powód, aby pochwalić się kadrami z ukochanym. Podzieliła się nowiną!
Patrycja Markowska pozuje z mężem i ogłasza urodziny ukochanego
Patrycja Markowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie naprawdę gorące zdjęcie z Tomaszem Szczęsnym, świętując 51. urodziny męża. Wokalistka, która przez lata chroniła swoją prywatność, zdecydowała się podzielić z fanami wyjątkowo intymnym kadrem.
Instagram vs. codzienność. Dziś urodziny mojego męża. Życie momentami przypomina bajkę, ale ważne żeby i w zwykłych, codziennych chwilach, których jest zdecydowanie więcej potrafić się śmiać do rozpuku i cieszyć sobą. Zgadzacie się ze mną?
Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani są zachwyceni Patrycją Markowską i jej mężem. Nie zabrakło również życzeń dla partnera artystki.
Szczęście na twarzach - aż miło popatrzeć. Wszystkiego najlepszego dla Tomka
Super się na Was patrzy. Wszystkiego najlepszego dla Tomka, szczęścia, radości i ogromu satysfacji w życiu, spełnienia marzeń
Ślub Markowskiej z dala od medialnego zgiełku
Markowska i Szczęsny pobrali się we wrześniu w 2024 roku. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w tajemnicy i dopiero po czasie ogłosili wspaniałe wieści. Rok po ślubie Patrycja Markowska podzieliła się swoim szczęściem i pokazała zdjęcie z uroczystości. Do sieci trafiły wówczas wzruszający wpis oraz czarno-białe kadry z młodą parą.
4.09.2024 miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Z dala od zgiełku miasta, w najbliższym gronie, z muzykowaniem naszym, taty i Piotra Karpieni, w otoczeniu lasów i jezior, z rejsem żywcem wyciągniętym z filmu ''Rejs'', przeżyliśmy z Tomkiem coś bardzo wyjątkowego
Teraz Patrycja Markowska świętowała urodziny męża, a z tej okazji pokazała nowe fotki z ukohanym!
