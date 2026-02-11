Patrycja Markowska niezbyt często wrzuca do sieci swoje prywatne zdjęcia z mężem, ale tym razem zrobiła wyjątek. Piosenkarka miała ważny powód, aby pochwalić się kadrami z ukochanym. Podzieliła się nowiną!

Patrycja Markowska pozuje z mężem i ogłasza urodziny ukochanego

Patrycja Markowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie naprawdę gorące zdjęcie z Tomaszem Szczęsnym, świętując 51. urodziny męża. Wokalistka, która przez lata chroniła swoją prywatność, zdecydowała się podzielić z fanami wyjątkowo intymnym kadrem.

Instagram vs. codzienność. Dziś urodziny mojego męża. Życie momentami przypomina bajkę, ale ważne żeby i w zwykłych, codziennych chwilach, których jest zdecydowanie więcej potrafić się śmiać do rozpuku i cieszyć sobą. Zgadzacie się ze mną? napisała gwiazda.

Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani są zachwyceni Patrycją Markowską i jej mężem. Nie zabrakło również życzeń dla partnera artystki.

Szczęście na twarzach - aż miło popatrzeć. Wszystkiego najlepszego dla Tomka

Super się na Was patrzy. Wszystkiego najlepszego dla Tomka, szczęścia, radości i ogromu satysfacji w życiu, spełnienia marzeń komentują fani.

Ślub Markowskiej z dala od medialnego zgiełku

Markowska i Szczęsny pobrali się we wrześniu w 2024 roku. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w tajemnicy i dopiero po czasie ogłosili wspaniałe wieści. Rok po ślubie Patrycja Markowska podzieliła się swoim szczęściem i pokazała zdjęcie z uroczystości. Do sieci trafiły wówczas wzruszający wpis oraz czarno-białe kadry z młodą parą.

4.09.2024 miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Z dala od zgiełku miasta, w najbliższym gronie, z muzykowaniem naszym, taty i Piotra Karpieni, w otoczeniu lasów i jezior, z rejsem żywcem wyciągniętym z filmu ''Rejs'', przeżyliśmy z Tomkiem coś bardzo wyjątkowego Markowska pisała w rocznicę ślubu.

Teraz Patrycja Markowska świętowała urodziny męża, a z tej okazji pokazała nowe fotki z ukohanym!

