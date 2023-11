Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o kryzysie w związku Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego, aktora m.in. znanego z "M jak miłość". Pikanterii dodawał fakt, że paparazzi przyłapali artystkę na czułościach z Leszkiem Możdżerem. Na szczęście wokalistka wyjaśniła, że łączy ich tylko przyjaźń:

W tym zawodzie musimy się uczyć dystansu do informacji. Jestem osobą otwartą. Jakiś czas temu, jadąc na koncert, zatrzymaliśmy się w polu, włączyliśmy głośno muzykę i ja z kierowcą tańczyłam na polnej drodze.Gdyby ktoś nam wtedy pstryknął zdjęcie, wrzucił do internetu i podpisał: 'Markowska ma nowego kochanka', to by były dużo gorsze zdjęcia, niż te z Leszkiem. Bo Leszek po prostu odprowadzał mnie na dworzec, jak nagrywałam wokale u Grzesia w studiu - mówiła jakiś czas temu w Grazii.