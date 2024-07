Tego jeszcze nie było!

Patricia Kazadi miniony rok zamknęła z kieszenią pełną sukcesów - płyta, prowadzenie "X-Factor", szereg wywiadów dla najpoczytniejszych tytułów. Nowy rok zapowiada się równie ciekawie, bowiem właśnie gwiazda trafiła na okładkę 2 numeru magazynu "Viva!". Tylko na łamach najbardziej ekskluzywnego dwutygodnika o gwiazdach Kazadi pozuje po raz pierwszy w sesji z mamą Barbarą, z którą we wspólnym wywiadzie zdradza, co je łączy, a co dzieli.

W środku znajdziecie także rozmowy z siostrami Radwańskimi opowiadającymi, dlaczego nie chcą słuchać taty; oraz wywiad z parą sukcesu - Ireną Eris i Henrykiem Orfingerem.

W "Vivie!" także podsumowanie aż na 26 stronach najlepiej ubranych gwiazd 2014 roku. Redakcja wybrała swoje ulubione kreacje ostatnich imprez.

Magazyn od jutra w sprzedaży za jedyne 4,99 złotych. "Vivę!" kupisz także z kinowym hitem "Czas na miłość" w gwiazdorskiej obsadzie.

