Patricia Kazadi nie należy do grona gwiazd, które opowiadają o swoim życiu prywatnym przy każdej możliwej okazji. Gwiazda TVN woli skupiać się na swoich osiągnięciach zawodowych i rzadko też komentuje doniesienia mediów na swój temat. Ostatnio zrobiła wyjątek o czym mógł się przekonać Tomasz Jacyków, który chwilę wcześniej wypowiedział się o niej w niepochlebnych słowach. Przypomnijmy: Kazadi nie wytrzymała. Odgryzła się krytykom

We wrześniu pojawiła się informacja, że Patricia związana jest ze znanym sportowcem Christianem Eyengą, koszykarzem Stelmetu Zielona Góra. Nie mogliśmy jednak zobaczyć ich razem, ponieważ oboje unikali wspólnych wyjść. Wyjątek zrobili podczas koszykarskiej gali, na której Christan odebrał nagrodę dla najbardziej energetycznego zawodnika. Nieoczekiwanie na scenie pojawiła się również Kazadi, która opowiedziała o początkach ich miłości.



Oficjalna wersja jest taka, że to on mnie znalazł. A na dzisiaj to jest taka, że zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Jestem z niego bardzo dumna. - zdradziła.