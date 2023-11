Reklama

Patricia Kazadi pojawiła się na jednym z koncertów Justina Timberlake'a. Piosenkarka jest wielką fanką muzyka i było to dla niej duże wydarzenie. W czasie koncertu Patrycję spotkała miła niespodzianka, która niekoniecznie spodobała się obecnej na koncercie żonie muzyka. Co takiego się stało? Jak zareagowała na to Jessica Biel? Posłuchajcie, co zdradziła nam Kazadi podczas eventu promującego jej linię kosmetyków SINSKIN!

Zobacz: Wielki powrót do TVN i... zaręczyny?! Patrycja Kazadi zdradziła nam czy zobaczymy ją w sukni ślubnej!

Patricia Kazadi od lat jest fanką Justina Timberlake'a.

ONS.pl

Reklama

Aktorka zadebiutowała ostatnio w nowej roli - jako kreatorka własnej linii kosmetyków SINSKIN.