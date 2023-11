4 z 6

Powodów do zadowolenia dostarcza Kazadi także to, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Wreszcie udało jej się wprowadzić do wymarzonego mieszkania z pięknym ogrodem.

– Zrobiłam w nim namiastkę domu, w którym się wychowywałam – cieszy się.

Wkrótce Patricia razem ze swoim chłopakiem Marcinem będą świętowali drugą rocznicę związku. Jak?

– Planujemy wyjazd do Portugalii. Tam się zakochaliśmy. I w sobie, i w Lizbonie – wspomina Kazadi.

A czy para planuje również zaręczyny?