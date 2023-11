Patricia Kazadi należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność i nie opowiadają o swoim życiu uczuciowym. Media w 2018 roku plotkowały, że Patricia spotyka się z tajemniczym Marcinem- co więcej mówiło się, że para być może zdecyduje się na ślub. Niestety, w jednym z odcinków programu "Dance, dance, dance" aktorka i piosenkarka przyznała, że jej związek jest już przeszłością. Poprosiliśmy więc o komentarz w tej sprawie. Co powiedziała nam Patricia Kazadi? Jak skomentowała rozstanie z partnerem i dlaczego ukrywała swój związek przed mediami? Gwiazda zdradziła też, kto pomógł jej w trudnych chwilach.

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała Patricia Kazadi!

Patricia Kazadi rozstała się z partnerem.