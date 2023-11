Trzeci odcinek "Dance dance dance" był pełen emocji. Poprzednio z krytyką ze strony Ewy Chodakowskiej spotkała się Paulina Krupińska, a teraz to Patricia Kazadi musiała odpierać zarzuty Idy Nowakowskiej! Tak dużych kontrowersji w programie jeszcze nie było! A wszystko po tym, jak jurorka zarzuciła gwieździe i jej siostrze, że nie pracowały wystarczająco dużo w tym tygodniu... Zobaczcie, co odpowiedziała Kazadi!

Patricia Kazadi skrytykowana przez Idę Nowakowską!

Siostry Kazadi zaprezentowały choreografię z teledysku "Tilted” Christine and the Queens. Oceny początkowo były dość łagodne, nawet Ida Nowakowska zaczęła niewinnie, mówiąc, że siostry są stworzone do tańca. Jednak potem nie było już tak miło:

Wykonanie tej choreografii było średnie. Uważam, że jesteście stworzone do tańca i często tak jest, że jak ktoś już wie, że jest stworzony do tańca i ma do tego dryg, mniej pracuje - powiedziała tancerka po występie duetu.

Ta opinia nie spodobała się Patrici Kazadi, która od razu dość ostro skomentowała wypowiedź jurorki:

Wszystko inne przyjmę. Że potknęłam się, nie trzymałam równowagi. Przyjmę to, ale, że nie pracowałam… To jest słaby tekst - odpowiedziała Patricia Kazadi na zarzuty Idy Nowakowskiej.

Trzeba przyznać, że w programie "Dance dance dance" coraz bardziej iskrzy! Uczestnicy ostro komentują opinie jurorów i tworzą się kolejne konflikty. Wystarczy wspomnieć, w jaki sposób Paulina Krupińska odeszła z programu! Była Miss stwierdziła, że Klaudia Halejcio została niesprawiedliwie oceniona i przez to obie odpadły z show.

Patricia Kazadi odtwarzała teledysk Camili Cabello " Havana"

