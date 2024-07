Patricia Kazadi nie przestaje zaskakiwać i bawi się swoim wizerunkiem w każdy możliwy sposób, szczególnie z uczesaniem. Ostatnio gwiazda wybrała drapieżnie zgolony bok i utleniła włosy. Teraz zdecydowała się przefarbować włosy na kolor czarny, który dodał jej powagi i elegancji. Odświeżoną fryzurą piosenkarka pochwaliła się na nagraniu programu Eski TV "Kilerskie Karaoke".

Do ciemnej fryzury w stylu pin-up zwieńczonej loczkiem, Patricia postawiła na czarny zestaw w postaci skórzanych spodni i marynarki z połyskiem i połączyła go z uniwersalną białą koszulką. Mimo błyszczących elementów garderoby, jej stylizację zaliczamy do tych bardziej na luzie.

W ciemnych włosach Kazadi wygląda lepiej? Oceńcie: