"Dance, Dance, Dance" dostarcza nam wielu emocji. Wszyscy żyją konfliktem między Pauliną Krupińską a Ewą Chodakowską. Co ciekawe, przeniósł się on również poza plan show TVP2. Ewa Chodakowska zapowiedziała, że sprawą zajął się już jej prawnik. W ostatnim odcinku doszło także do spięcia między Patricią Kazadi a Idą Nowakowską. Jurorka zarzuciła aktorce, że wraz z siostrą nie przykładają się do treningów. Czy ta sytuacja również będzie miała swój finał w sądzie? Patricia Kazadi zdradziła nam, co o tym myśli!

Patricia Kazadi występuje w show ze swoją siostrą

Instagram

Ida Nowakowska jest wymagającą jurorką

East News

