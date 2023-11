Paulina Krupińska i Ewa Chodakowska zakopały topór wojenny w ostatnim odcinku programu "Dance, dance, dance"? W ostatniej odsłonie show wydawało się, że piękna modelka i trenerka nie mają już do siebie żalu za to, co działo się tydzień temu- w drugim odcinku doszło do wymiany zdań między Pauliną Krupińską a Ewą Chodakowską. Jurorka zarzuciła Paulinie, że nie przykłada się do treningów, a przy okazji skomentowałą jej urodę. Uczestniczce "Dance, dance, dance" nie spodobała się wypowiedź Ewy i stanowczo skomentowała jej słowa, które według niej miały zostać wycięte.

Nic nie muszę robić... po prostu jestem. Jeszcze łatwo wg. Ewy przyszło mi urodzenie dzieci (to zostało wycięte)- napisała wówczas Paulina Krupińska.

W poprzednią sobotę w trzecim odcinku programu Paulina Krupińska zapewniła, że chce zapomnieć o tym, co wydarzyło się między nią a Ewą Chodakowską. Z kolei jurorka bardzo pozytywnie oceniła występ Pauliny i nagrodziła ją wysoką oceną. Czyżby więc konflikt został zażegnany? Nic bardziej mylnego! Zobaczcie, co na swoim profilu na Instagramie, napisała trenerka!

Ewa Chodakowska nie odpuszcza Paulinie Krupińskiej

Po emisji trzeciego odcinka programu "Dance, dance, dance" internauci zachwycali się zachowaniem Ewy Chodakowskiej. Fani m.in. byli pod wrażeniem jej postawy, że pomimo ostatniego sporu tak mocno broniła Pauliny. Jurorka zdradziła jednak, że ostatnia odsłona show została nagrana zanim rozpętała się wojna między nią a Pauliną!

oglądacie odcinki z półtora tygodniowym opóźnieniem .. Tydzien temu przy aferze nie mogłam pisnąć słowa ze w następnym odcinku (który już został przez nas nagrany) osoba wywołująca aferę odpada .. wzięłam temat na klatę .. i wzięłam prawnika zamiast się tu medialnie boksować.. To nie był chwyt reklamowy a manipulacja z premedytacją. Mówię NIE przemocy!- napisała na Instagramie. ???????????? manipulacja to forma przemocy .. odsyłam do definicji.

Jak widać to jeszcze nie koniec wojny Pauliny Krupińskiej i Ewy Chodakowskiej. Przypominamy, że była już uczestniczka "Dance, dance, dance" w oświadczeniu przesłanym do redakcji magazynu "Flesz" przyznała, że nie zamierza więcej komentować medialnej przepychanki z jurorką.

