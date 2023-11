Konflikt Pauliny Krupińskiej i Ewy Chodakowskiej bez wątpienia był najgłośniejszym wydarzeniem show-biznesu w ostatnich tygodniach. Rozgrzał instagramowe profile obu gwiazd i przyciągnął tłumy widzów przed ekrany telewizorów, którzy chcieli zobaczyć gwiazdorskie potyczki w "Dance, Dance, Dance".

Trzeba przyznać, że ostatni odcinek show dostarczył nam niemałych emocji i to nawet pomijając sam konflikt Pauliny Krupińskiej i Ewy Chodakowskiej. Kasia Dziurska zaliczyła poważny upadek, a Patricia Kazadi nie zgodziła się z opinią Idy Nowakowskiej. Z show pożegnały się ostatecznie Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio. Piękna Miss zwróciła się do jury słowami, że "pokazali, że to nie jest program o tańcu". Teraz Ida Nowakowska postanowiła odnieść się do tych słów!

Ida Nowakowska komentuje aferę z Pauliną Krupińską

Ida Nowakowska nagrała Instastories, w którym wytłumaczyła, że show "Dance, Dance, Dance" to tylko zabawa i nie powinno się podchodzić do programu zbyt poważnie. Dodała także, że w show oceniany jest wyłącznie taniec.

Dziękuję, że wiecie, że mam tylko dobre intencje. Nikogo nigdy nie chcę skrzywdzić, nigdy bym nie powiedziała niczego wrednego i to jest po prostu taka zabawa w program, gdzie się ocenia taniec. I tylko o to w tym wszystkim chodzi. O taką zabawę, grę. Wszyscy w nią wkraczamy i żyjemy nią - powiedziała Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska podkreśliła również, że nie można zapominać o najważniejszym celu programu, czyli nagrodzie w wysokości 100 tys. złotych, która zostanie przekazana na cele charytatywne. Zdaniem tancerki, uczestnicy powinni mieć to na uwadze, na tym się skupiać i "nie tworzyć kwasów".

Paulina Krupińska już pożegnała się z programem

