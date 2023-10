Tym gwiazdom los naszej planety nie jest obojętny. Poznajcie 7 polskich gwiazd, które żyją zgodnie z ideologią "Zero Waste", dbają o środowisko, zwierzęta i przekonują, że taki tryb życia jest nie tylko zdrowszy, ale i... bardziej ekonomiczny. Jak to możliwe? Sprawdźcie poniżej!

7. Beata Sadowska

DBA O PLANETĘ NA WIELE SPOSOBÓW i do tego samego zachęca swoją rodzinę. – Rodzinnie pijemy kranówkę, a wodę gazowaną robimy w specjalnej maszynie. Dzięki temu zużywamy mniej plastiku – mówi w rozmowie z „Party”. Zamiast kupować nowe rzeczy, Sadowska woli je naprawiać, a jej młodszy syn nosi ubrania po starszym. Aby ograniczyć ślad węglowy, Beata kupuje produkty sezonowe i lokalne i nie marnuje jedzenia.

– Mam kuchenną ksywkę „Coś z Niczego”, bo z tego, co znajdę w lodówce, umiem wyczarować niezłe dania! – mówi z dumą.

Eko jest też w łazience – sama robi m.in. płyn do płukania. A na wiosnę sadzi miododajne kwiaty, żeby pomóc pszczołom.

6. Basia Kurdej-Szatan

Czy można się zatroszczyć o ekologię na zwykłym spacerze? Jak najbardziej! Udowodniła to aktorka, która w zeszłym roku wrzuciła na Instagram dające do myślenia zdjęcie. „Na odcinku zaledwie 300 metrów zebraliśmy 5 dużych worów i 2 reklamówki śmieci”, napisała Kurdej-Szatan, zachęcając do sprzątania okolicy. To nie koniec jej ekodziałań. Zamiast wyrzucać ubrania, w których już nie chodzi, Barbara wystawia je na sprzedaż w ramach akcji, z których dochód regularnie wspiera cele charytatywne.

5. Monika Mrozowska

EKOLOGIA JEST EKONOMICZNA! Udowadnia to znana z zamiłowania do gotowania aktorka, która od lat jest wegetarianką. W swoim najnowszym e-booku „Jak gotować, by nie marnować” zdradza mnóstwo prostych sposób na jak najbardziej ekonomiczne gotowanie i udowadnia, że z kuchennych resztek można wyczarować przepyszne i zdrowe dania. O planetę Mrozowska dba zresztą nie tylko w kuchni. Chętnie zagląda do second-handów, a i swoim ubraniom też daje drugie życie – zawozi je do miejsc, gdzie mogą się jeszcze przydać, albo wymienia się nimi z koleżankami.

4. Joanna Krupa

TROSKA O EKOLOGIĘ TO TEŻ TROSKA O ZWIERZĘTA! Modelka od lat broni ich praw i głośno krytykuje np. noszenie naturalnych futer przez inne gwiazdy. Wspiera też schroniska i regularnie zachęca innych do adopcji bezdomnych psów czy kotów – kto obserwuje ją na Instagramie, wie, że temu tematowi gwiazda poświęca najwięcej swoich relacji. Sama zresztą jest dumną właścicielką czterech przygarniętych ze schroniska psów. Od lat nie je mięsa, a jej niespełna roczna córeczka Asha-Leigh także jest wegetarianką.

3. Izabella Miko

OD LAT ZACHĘCA DO EKOLOGICZNEGO TRYBU ŻYCIA, założyła nawet fundację EkoMiko, której głównym celem było promowanie nawet najmniejszych działań na rzecz planety. Bo zdaniem Miko właśnie te małe kroki mają ogromne znaczenie.

„Recykling jest ostatnią rzeczą, która można zrobić z problemem nadmiernej konsumpcji. Zamiast segregować plastikowe butelki, lepiej zrobić sok w domu w pojemniku wielorazowego użytku”, mówiła w rozmowie z portalem Ekologia.pl.

Miko, która od lat jest weganką, stara się zminimalizować liczbę śmieci również w inny, niezwykły sposób. Jakiś czas temu na Instagramie pochwaliła się samodzielnie zrobionymi cementowymi doniczkami! Po co kupować nowe?

2. Ewa Farna

– EKOLOGIA ZACZYNA SIĘ W DOMU! – mówiła niedawno „Party” piosenkarka i wymieniała szereg ekologicznych rozwiązań, które wprowadziła u siebie.

– Obok domu mamy studnię, z której czerpiemy wodę, więc nie kupuję plastikowych butelek. (...) Postawiliśmy w ogrodzie pojemnik z pompą na wodę deszczową, którą podlewamy rośliny.

Gwiazda i jej mąż kupują energię z odnawialnych źródeł, po warzywa wybierają się... do własnego ogródka i do minimum ograniczają spożycie mięsa. Farna stara się jak najrzadziej kupować nowe ubrania, a te których już nie nosi, sprzedaje na swojej stronie. Dochód wspiera cele charytatywne!

1. Zofia Zborowska-Wrona

Aktorka od lat walczy o prawa zwierząt, zachęca do adopcji czworonogów ze schroniska (sama jest dumną właścicielką przygarniętej Wieśki!), a od siedmiu lat jest weganką. Filozofię zero waste stara się stosować każdego dnia.

– Piję wodę z kranu, a nie z plastiku, mam kompostownik, a w kuchni wielką szufladę przeznaczoną na segregowanie śmieci. Jedzenie kupuję na nie więcej niż trzy dni, używam wielorazowych toreb na zakupy, bambusowych pałeczek do uszu i jestem w trakcie przerzucania się na szampon w kostce, bez plastikowego opakowania! Długa droga jeszcze przede mną, ale dzielnie walczę! – wyznaje w rozmowie z „Party”.

Piękna postawa!