Jeśli starasz się żyć zgodnie z filozofią zero waste, na pewno śledzisz kuchenne nowinki przyjazne dla środowiska. Ale ekologiczne produkty to nie wszystko! Najważniejsze są nawyki. Trudno je zmienić, ale warto :)

Domowy refill YOPE

Żele pod prysznic i mydła do rąk to produkty, z których korzystają wszyscy domownicy, dlatego zazwyczaj każda rodzina potrzebuje ich więcej niż innych kosmetyków. W naszych domach równie szybko zużywane są także środki czystości: płyny do mycia naczyń czy płyny do mycia powierzchni. Takie produkty „pierwszej potrzeby” dobrze jest mieć w zapasie, bez konieczności kupowania kolejnych butelek.

Domowy refill YOPE to opakowanie uzupełniające o pojemności 3 litrów, dzięki któremu tę samą butelkę po żelu lub mydle można uzupełnić nawet siedem razy! Wybierz Naturalne mydło do rąk Werbena, Naturalny żel pod prysznic Kokos i sól morska, a do tego Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny Rozmaryn i bergamotka, oraz Naturalny płyn do naczyń Ogórek i uzupełniaj butelki, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Na zdjęciu widzicie naturalne mydło w płynie do rąk Werbena. Ten 3-litrowy refill kosztuje 99,99 zł. Pięknie pachnie! Cytrusowy, lekko koloński, orzeźwiający i zdecydowanie poprawiający nastrój zapach to jest to!

Filtruj wodę w twojej kuchni!

Uniwersalny dzbanek filtrujący, łączący atrakcyjny design z wygodą użytkowania. Zapas filtrów na 10 miesięcy sprawi, że nigdy nie zapomnisz o jego wymianie na czas. Woda filtrowana jest idealna do picia, parzenia i gotowania. Dzbanek Astra to funkcjonalny produkt wybierany przez osoby, które często gotują. Jego nowoczesny wygląd idealnie wpasowuje się w wystrój każdej kuchni. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej.

Cena to 129 zł za zestaw: pomarańczowy dzbanek filtrujący Astra Unimax 3,0 L MI + 10 Wkładów Unimax (wcześniej 179 zł) na stronie sklepu Dafi.

Na sucho! Zaprzyjaźnij się z niepapierowymi ręcznikami Yellow Nana

Flanelowe ręczniki, które można używać także w kuchni, to nowość marki Yellow Nana. Są bardzo miękkie i można je prać w 30 C. Rolka takich ręczników może zastąpić aż 30 tys. pojedynczych ręczników papierowych!

Cena to 89,90 zł za 12 sztuk.

KLAREKO - naturalny środek czystości do zadań specjalnych o zapachu... piernikowym!

Mistrz do zadań specjalnych w zimowej odsłonie limitowanej. Dzięki niemu w bezpieczny i naturalny sposób rozprawisz się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Wszak nasz płyn bezproblemowo: rozprawi się z kamieniem, osadami, rdzą oraz pleśnią wyczyści i odkazi muszlę oraz deskę toaletową zastąpi nabłyszczacz do zmywarki.

Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, jest również ekologiczny i wegański, a jego opakowanie jest recyklingowane.

Cena to 26,90 zł za 500 ml.