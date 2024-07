10 z 10

Pierwsze miejsce należy do Edyty Górniak! Polska diwa jest absolutną rekordzistką - miała w sumie 32 okładki! Ostatnie 10-lecie było dla niej dość burzliwe - rozstanie z mężem, nowe związki, zmiany menedżerów, bajeczne podróże i wreszcie - przeprowadzka do USA. Mamy nadzieję, że Edyta Górniak będzie dalej królować. Kto wie, może kiedyś dobije do 100 okładek, czego szczerze jej życzymy! :)

