Partnerka Żory Korolyova o radzeniu sobie z żałobą: Każdy Twój uśmiech to ON"

Ewelina Bator każdego miesiąca po śmierci Żory Korolyova czci jego pamięć wzruszającym wpisem. Jej piękne słowa o miłości po tragicznej stracie są pokrzepieniem dla wielu osób, które mierzą się z podobnymi dramatami. Partnerka Żory Korolyova dokładnie trzy miesiące po śmierci tancerza podzieliła się wyznaniem, że otrzymała symboliczny znak od ukochanego. Po tym wpisie otrzymała mnóstwo wiadomości. Postanowiła podzielić się kolejnym poruszającym wyznaniem.

Żora Korolyov zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem 2021. Nieoficjalną przyczyną śmierci było zapalenie mięśnia sercowego. Żora Korolyov pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, przede wszystkim córeczkę Sonię a także ukochaną Ewelinę Bator. Partnerka Żory Korolyova stara się sobie radzić z bolesną stratą. Ewelina Bator publikuje poruszające wpisy, w których wspomina ukochanego. Niedawno wyznała, że otrzymała od Żory symboliczny znak. Chodziło o zobaczenie przepięknego motyla, którego kilka miesięcy wcześniej próbowali uratować i wypuścić z zamkniętego kościoła. Poruszające wyznanie spowodowało, że kobieta dostała mnóstwo wiadomości od ludzi mierzących się ze stratą najbliższych.

Czytam każdą Waszą historię... Nie jestem w stanie odpisać na każdą ale za każdą dziękuję... Są one bardzo poruszające... Dziękuję Wam za każdą dobrą myśl i słowo wysłane w moją stronę 🦋 Chyba nic tak nie łączy ludzi jak ból... tęsknota...strach... A także to, że rozumiesz wszystko co jest napisane między słowami... Rozumiesz każdą kropkę, przecinek, pomylone daty - które przecież na stałe wyryte są w Naszych głowach... Rozumiesz wątpliwości i pytania... "Czy to normalne, że robię tak albo tak?"... "Nie wiem dlaczego do Ciebie napisałam ale poczułam, że zrozumiesz"... Potrzeba podzielenia się swoimi przeżyciami... Potrzeba współdzielenia... Może razem łatwiej jest to znieść... Może kiedy rozumiesz, że jednak nie zwariowałaś... Że nie tylko Ty wypatrujesz (być może dla innych oczywistych) znaków... "Też z Nim rozmawiasz?"