Była żona Żory Korolyova przeżywa ogromny dramat: "Bombardują drogi i mosty"

Anna Kuznetsova podczas relacji na InstaStories opublikowała wymowny wpis, w którym odnosi się do bardzo smutnych informacji o śmierci Żory Korolyova. Znana trycholożka, która często pojawia się w telewizji śniadaniowej jako ekspert od pielęgnacji włosów, w przeszłości tworzyła związek z tancerzem. Para wzięła ślub i doczekała się córeczki, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Teraz była żona zareagowała na śmierć Żory Korolyova. Wymowny wpis byłej żony Żory Korolyova Śmierć 34-letniego tancerza wstrząsnęła wszystkimi. Żora Korolyov zmarł 21 grudnia, a według nieoficjalnych informacji "Super Expressu" przyczyną jego śmierci było zapalenie mięśnia sercowego. Odejście tancerza zasmuciło wiele gwiazd, które poznał m.in. na planie "Tańca z Gwiazdami". Żora Korolyov zostawił partnerkę, Ewelinę Bator i osierocił ukochaną córeczkę Sonię. Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię ❤️ Wierzcie mi - też w to nie wierzę Długo nie uwierzę I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy... - napisała na Instagramie Ewelina Bator. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" żegna Żorę Korolyova. "Nie możemy w to uwierzyć..." Po śmierci Żory Korolyova gwiazdy zaczęły publikować poruszające pożegnania. Teraz, krótki, ale bardzo wymowny wpis wrzuciła do sieci również była żona tancerza i matka jego córeczki, Anna Kuznetsova. To się nie dzieje...- napisała krótko była...