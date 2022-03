Partnerka Żory Korolyova zalała się łzami przed kamerami. To jej pierwszy wywiad po śmierci ukochanego

Śmierć Żory Korolyova wstrząsnęła światem mediów. 34-letni tancerz "Tańca z Gwiazdami" odszedł nagle. Jak nieoficjalnie dowiedział się Super Express, przyczyną jego śmierci było zapalenie mięśnia sercowego. Ewelina Bator, ukochana tancerza, żegna go we wzruszającym wpisie: Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca Jej ostatni wpis skierowany do Żory Korolyova łamie serce. "Taniec z Gwiazdami": Ewelina Bator żegna Żorę Korolyova Żora Korolyov miał zaledwie 34 lata. Tancerz zdobył popularność i sympatię widzów dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Szokującą wiadomość o jego śmierci, jako pierwszy przekazał Czadoman, za pośrednictwem swojego konta na Facebooku: Nie rozumiem, może tam potrzebowali Twojego talentu. 🖤 - napisał pogrążony w żałobie Teraz ukochanego Żorę Korolyova żegna jego partnerka Ewelina Bator. Tancerz związał się z aktorką w 2018 roku, wtedy również rozwiódł się z żoną Anną Kuznetsovą, z którą ma córeczkę Sonię Sophie, która aktualnie ma tylko 11 lat. Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię ❤️ Wierzcie mi - też w to nie wierzę Długo nie uwierzę I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy... - napisała na Instagramie Ewelina Bator Wyświetl ten post na Instagramie ...