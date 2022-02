Partnerka Żory Korolyova opublikowała emocjonalny wpis. "Dalsi znajomi mnie widzą i trochę uciekają wzrokiem"

Wiadomość o śmierci Żory Korolyova, która pojawiła się w mediach pod koniec 2021 roku, była zarówno jedną z najbardziej dramatycznych, jak i niespodziewanych. Początkowo nikt nie mógł uwierzyć w to, że młody instruktor tańca, który osiągnął wielką popularność dzięki programowi "Taniec z gwiazdami", nie żyje. Tancerz ukraińskiego pochodzenia odszedł w wieku 34 lat.

Śmierć Żory Korolyova szczególnie przeżyła jego partnerka. Ewelina Bator, po pogrzebie podczas którego wygłosiła wzruszającą mowę, co jakiś czas publikuje poruszające wpisy na Instagramie. Bator niedawno opublikowała kolejny post, w którym opowiedziała o życiu w żałobie.

Pogrzeb Żory Korolyova wywołał ogromne emocje. Ostatnie pożegnanie tancerza odbyło się 5 stycznia 2022 roku we franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy, przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie. W świątyni nie mogło zabraknąć bliskich przyjaciół zmarłego instruktora tańca. Pożegnała go także ekipa "Tańca z gwiazdami".

Niedługo po ceremonii Ewelina Bator zaczęła dzielić się przykrymi przemyśleniami. Partnerka Żory Korolyova przyznała, że pierwszy miesiąc bez ukochanego był najgorszym okresem w jej życiu. Zwróciła też uwagę na to, jak rzadko porusza się temat żałoby w dyskusji publicznej. Z początkiem lutego ponownie odniosła się do tego wątku i opowiedziała, jak czuje się w ostatnim czasie. Wspomniała też o zmarłym partnerze.

Ewelina Bator zauważyła, że żałoba stawia ludzi w trudnej sytuacji. Przyznała, że dalsi znajomi nie wiedzą, jak mają się zachować w obliczu tragedii, która ją dotknęła. Starają się nie powiedzieć czegoś, co by zraniło partnerkę Żory Korolyova. Wskazała, że najlepiej jest próbować być naturalnym. Zdradziła też, że nadal czuje się bardzo samotna i nie ma towarzysza, któremu mogłaby o wszystkim opowiedzieć.

Dalsi znajomi mnie widzą i trochę uciekają wzrokiem... Boją się, że powiedzą coś czego nie powinni albo, że może ja nie jestem gotowa żeby się z Nimi zobaczyć... Myślę o tym... Sama zastanawiam się co ja bym zrobiła na ich miejscu, też nie wiem... Będąc po drugiej stronie, po stronie w której niestety każdy z nas był lub będzie myślę, że zachowanie normalności w sytuacji wyjątkowo "nienormalnej" jest chyba rozwiązaniem. Powrót do pracy... Pierwszy samotny spacer z psem, pierwsze wejście do domu - chcesz przecież coś opowiedzieć- o tym co właśnie się stało i czujesz, że nie masz komu... - wyjaśniła.

W dalszej części wpisu Ewelina dodaje:

Szybko dotarło do mnie, że to wszystko tak boli bo tak mocno skupiłam się na tym ile JA straciłam....odwracam to, myślę ile TY zyskałeś będąc w tym idealnym świecie... Bo wiem, że nasze ostatnie słowa DO ZOBACZENIA zostały wypowiedziane na głos i że tak właśnie będzie... Miliony wiadomości... Dzięki którym rozumiem, że nie jestem jedyną osobą na świecie, którą spotkało tak niespodziewane odejście najbliższej osoby...Myśl, że jestem jedyna runęła...Nie cierpisz sama...Nie tylko Ty musisz sobie z tym poradzić Wreszcie to słowo ŻAŁOBA (zbiór niekończących się emocji)... przetłumaczyłam JE sobie C'mon, C'mon - DAJESZ! DAJESZ! Dziękuję Wam! WY WIECIE! OBIECUJE... C'MON C'MON. Pozwolenie sobie na słabość to też NASZA SIŁA. Trzymajmy się - zakończyła.