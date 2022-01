Poruszające wspomnienie Żory Korolyova. Partnerka zmarłego tancerza zamieściła wzruszające zdjęcie

Po nagłej i niespodziewanej śmierci Żory Korolyova w mediach społecznościowych nadal pojawia się mnóstwo komentarzy gwiazd, które wyrażają żal po stracie tancerza. Chociaż jakiś czas temu 34-latek niemal całkowicie zniknął z polskiego show-biznesu, to na długo pozostanie w pamięci Polaków. Tancerza pożegnała już między innymi ekipa "Tańca z gwiazdami". Poruszające wpisy opublikowała również jego partnerka Ewelina Bator. Niedawno oświadczenie w sprawie śmierci Żory Korolyova wydała także Iwona Pavlović. Znana jurorka z "Tańca z gwiazdami" przekazała enigmatyczną wiadomość, która mogła zdziwić wielu fanów ukraińskiego tancerza. Co chciała przez to powiedzieć? Żora Korolyov odszedł w wieku 34 lat Gdy we wtorek 21 grudnia pojawiła się wiadomość o śmierci Żory Korolyova, Polska na chwilę się zatrzymała. Trudno było uwierzyć w to, że 34-letni tancerz, który zyskał dużą rozpoznawalność po tym, jak wystąpił w "Tańcu z gwiazdami", nagle odszedł. Jako pierwszy dramatyczną wiadomość przekazał Czadoman, który opublikował rozmowę z nauczycielem tańca. Na początku tego roku Żora złożył mu życzenia z okazji urodzin. Później informacje o śmierci ukraińskiego artysty potwierdziła jego partnerka Ewelina Bator. Tancerza pożegnali również producenci tanecznego show, w którym Żora pojawiał się przez kilka lat. Tragiczne okoliczności zdradziła była żona nauczyciela tańca, która ujawniła, że w dniu śmierci Żora miał zabrać ich córkę na spacer. Niestety 11-letnia Sonia nie miała już okazji zobaczyć się z ojcem. Warto przypomnieć, że Żora Korolyov mieszkał w Polsce od 2003 roku . Do naszego przeprowadził się z Niemiec. W 2007 roku wkroczył do polskiego show-biznesu po tym, jak wystąpił w "Tańcu z gwiazdami". Producenci...