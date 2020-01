Partnerka Seweryna broni go przed hejterami! Jak zareagowała na krytyczne uwagi internautów?

Seweryn to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych, ale i kontrowersyjnych uczestników szóstej edycji programu TVP. Choć początkowo widzowie go pokochali, to w trakcie emisji show wydarzyło się coś, co zmieniło ich nastawienie do młodego rolnika. Fanom programu "Rolnik szuka żony" nie spodobało się to, jak faworyzował Marlenę oszukując przy tym pozostałe kandydatki, które walczyły o jego względy. Na dodatek Seweryn próbował ukryć, że miał kontakt z Marleną również poza programem. Ostatecznie okazało się, że rolnik nie znalazł miłości przed kamerami- stało się to dopiero po zakończeniu show!

Teraz w jego obronie stanęła ukochana Seweryna, Magda. Zobaczcie, jak walczy z hejterami!

Partnerka Seweryna z "Rolnik szuka żony" odpowiada hejterom

Seweryn już w finałowym odcinku szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" przyznał, że chociaż nie stworzył związku z żadną ze swoich kandydatek, to teraz jest szczęśliwy. Okazało się wówczas, że rolnik związał się z tajemniczą Magdą. Po jakimś czasie w "Pytaniu na śniadanie" opowiedział o nowym związku.

My się poznaliśmy w trakcie emisji programu, ona widziała mnie na ekranie telewizora, a potem spotkaliśmy się. To jest trudna sytuacja, oglądaliśmy każdy odcinek razem i dla mnie to było trudne i dla Magdy też to było trudne - mówił w "Pytaniu na śniadanie".

Fani show TVP poznali Magdę w świątecznym odcinku. Seweryn i jego partnerka zdradzili wówczas, że zamieszkali ze sobą. Niestety, wydaje się, że widzowie cały czas nie wybaczyli Sewerynowi jego zachowania wobec kobiet, które walczyły o jego względy w programie "Rolnik szuka żony". W sieci jest naprawdę sporo komentarzy, w których internauci ostro krytykują Seweryna. Fala hejtu wylała się na niego nawet po świątecznym odcinku show TVP.

Teraz okazuje się, że partnerka Seweryna zareagowała na ostre komentarze! Pod koniec grudnia opublikowała wspólne zdjęcie z rolnikiem. Co wówczas napisała?

Na przekór hejterom! 🤍#stophejtowi #stophejt #rolnikszukażony - napisała partnerka Seweryna.

Teraz w relacji na InstaStories u Magdy pojawił się kolejny komentarz.

Łatwo jest oceniać człowieka, nie poznając go osobiście - napisała ukochana rolnika.

Partnerka Seweryna odpowiedziała hejterom

Również podczas relacji na InstaStories skomentowała krytyczne komentarze

Kibicujecie tej parze?